兔子通常給人軟萌的印象，但你有看過牠們練出腹肌嗎？日本一名飼主在社群平台提到，平時會放他的兔子到後院玩耍，而毛小孩最喜歡的就是挖土，豈料他近日發現，兔子長期挖土竟練出腹肌，四肢粗壯又有力，肌肉照曝光後引發討論。

日本一名萌寵YouTuber「うさ男」3年前開始養荷蘭侏儒兔（Netherland Dwarf rabbit），平時會放兔子到院子挖土，不僅能使牠開心，也能一邊磨指甲，豈料近日拍兔子刨土的模樣，發現牠竟練出六塊腹肌，而且手臂變得很粗壯，與可愛模樣形成對比。

飼主將照片分享至社群平台X（原Twitter），吸引8.6萬人按讚，不少網友表示「反差萌壯漢」、「這隻兔子擁有天使外表，魔鬼的身材」、「據說兔子的肌肉量超過體重的50%」、「兔子的脂肪量很低，但第一次看到肌肉這麼分明的」、「兔子練得比我還壯」。

除了有肌肉兔外，也曾有國外飼主曾分享「鴿子界健美先生」，鴿子的胸部非常鼓，還擁有大長腿，其品種為「Horseman Thief Pouter」，英國自然學家特格邁爾（William Bernhardt Tegetmeier）提到，這種鴿子可能是荷蘭觀賞鴿（Dutch Cropper）、巴黎鴿子（Parisian Pouter）等雜交的結果，最早記載出現於18世紀。