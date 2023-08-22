美國一處動物園前陣子誕生了一隻外型獨特的長頸鹿，牠不同於其他同類，身上竟沒有任何斑點，只擁有單一的棕色皮膚，被認為是「全球唯一」的無斑點長頸鹿，牠也在母親和飼育員的照顧下健康成長，如今已長到182公分。而這隻特殊的長頸鹿引發全球矚目，動物園透露，希望能藉此機會，讓外界重視野生長頸鹿的生存危機。

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Spotless female giraffe, thought to be only one in world, born at Tennessee zoo pic.twitter.com/QRx6xu4gtG — aux (@auxwit) August 22, 2023

根據《衛報》報導，美國田納西州的布萊茲動物園（Brights Zoo）在7月31日迎接一隻雌性長頸鹿的誕生，特別的是，牠不同於其他同伴，身上竟沒有任何斑點，只擁有單一的棕色皮膚，園方透露，這隻小長頸鹿目前已經長到6英尺高（約182.9公分），由牠的母親和飼育員照顧。

動物園認為，這隻沒有斑點的小長頸鹿很可能是「全球唯一」，斑點對於長頸鹿來說非常重要，是牠們在野外生存的一種偽裝方式，此外斑點的皮膚下還擁有特殊的血管系統，讓長頸鹿可以透過身上的斑點散熱、調節熱能，而研究人員認為，長頸鹿身上的斑點形狀很可能是遺傳自母親。

動物園表示，無斑點長頸鹿引來國際媒體報導，希望能引起外界對長頸鹿生存危機的重視，牠們正受到非洲棲息地破碎化和非法盜獵的威脅，「野生長頸鹿正在逐漸走向滅絕，過去短短30多年的時間，就有40%的野生長頸鹿消失。」