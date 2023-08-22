千年前豪車出土！大陸考古學家在陝西寶雞發現周朝發源地，並出土西周青銅輪牙馬車構件，時間可追溯至2800年前，考古人員花了3年修復，發現馬車上大量使用綠松石裝飾，車輪還有加固設計，是西周時期中西文化交流的證據。

陝西寶雞發現周朝發源地，被稱為「周原遺址」，其中出土了青銅輪牙馬車，通過清理發現，這輛馬車遺跡由車體和4匹馬的遺骸組成，陝西省考古研究院副研究員黃曉娟介紹，這輛馬車不僅大而且裝飾華麗，車廂鑲嵌大量綠松石、青銅獸面裝飾及玉器等。

根據大陸節目《中國．考古》報導，青銅輪牙馬車的輪距將近2公尺，車馬飾都用青銅所製，上面還鑲嵌許多綠松石 ，陝西省考古研究院研究員楊磊提到，從文獻記載可知，其用途是周王的禮賓車，初步推斷為禮儀用車，而非用於打仗。

楊磊進一步解釋，輪牙指的是包裹馬車車輪外側的銅框，有加固並保護車輪的作用，商周時期全銅輪牙馬車僅此一件，不過若放眼全世界，銅質輪牙較常發現於西亞地區，時間可追溯於公元前1000年左右，馬車的發現也是西周時期中西文化交流的證據。