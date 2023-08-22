大陸四川成都天回鎮老官山漢墓於2012年出土醫學簡牘，數量多達900多枚，但書簡泡在水中長達2000年，已變得殘缺不堪，專家進行長達10年的修復，確認這批簡牘由戰國時代醫師「扁鵲」所著，目前僅116枚簡牘完成修復。

根據《央視新聞》報導，成都天回鎮老官山漢墓出土醫學簡牘多達2萬字，專家花10多年修復，過程中發現多次出現「敝昔曰」的字樣，經查閱西漢早期文獻後得知，「敝昔」就是指扁鵲，而醫簡上文字包括篆隸、古隸及隸書，判斷醫學簡牘年代約為秦末漢初，確認天回醫簡由扁鵲、西漢時期神醫倉公所著。

醫簡中提到的「五色脈診」，也正是扁鵲所創，被後世公認為中醫脈診學的理論基石，簡牘整理完後被分為《脈書·上經》、《脈書·下經》、《逆順五色脈臧驗精神》、《犮（音同拔）理》、《刺數》、《治六十病和齊湯法》、《經脈》、《療馬書》8部醫書，內容包含經絡、臟腑、針灸、湯藥等，首次系統論述中醫脈診的原理。

不過2000多年前的醫書放到現代還有用嗎？在《經書·上脈》第一句話提到，「敝昔曰，人有九竅五臟十二節皆朝於氣」，其實就奠定後世脈診學的理論基石，另外《治六十病和齊湯法》中所述的100多個醫方，顯示漢代已用「中藥複方」，多數藥物配伍仍被現代醫學沿用。不過竹簡數量極多，目前僅成功修復116枚簡牘，其中32枚展示於成都博物館。