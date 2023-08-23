世上真的有時空旅人？國外一名YouTuber翻看歷史書《偉大的斯科特角故事》，發現一張奇怪的照片，拍攝時間為1917年，照片中的人都穿西裝戴禮帽，唯有一名男子身穿T恤和短褲，看起來像是現代人，讓人不禁懷疑他穿越時空。

根據《鏡報》報導，YouTuber格蘭特（Jamie D. Grant）翻看歷史書《偉大的斯科特角故事》（The Great Cape Scott Story）時，看到一張拍攝於1917年的照片「最後的野餐」（Last Picnic），地點在加拿大，照片中男性都穿著西裝戴禮帽，而女性則是穿長裙。

格蘭特提到，照片中卻有一名男子穿T恤及短褲，也沒有戴禮帽，看起來像現代人，不僅如此，周圍的人似乎都用詫異眼神看他，更是讓格蘭特感到好奇，懷疑他可能是時空旅人，將此事分享於網路，不少網友回應，「我也看過這本書，當時就覺得這名男子服裝太現代了」、「照片中男子看起來手足無措，或許真的來自另一個時代」。

不過也有人引用匹茲堡郵報（Post Gazette）的文章，表示1917年就已出現T恤，並走進人們的視野，因為在1920年代的《韋氏字典》（Merriam-Webster Dictionary）已收錄「T恤」這個字，「考慮到照片中也有人穿短褲，我認為他並非時空旅人，而且誰會穿越時空時還穿T恤和短褲」。