義大利一名銀行家富豪日前於自家豪宅舉辦訂婚宴，未料他上台致詞時，竟當著150名賓客的面前自爆「被戴綠帽」，曝光未婚妻與小王出軌，最後甚至宣布婚禮取消，戲劇性的發展讓在場所有人都看傻眼。

根據《每日郵報》報導，義大利64歲銀行家塞格雷（Massimo Segre）日前在位於杜林（Turin）的豪宅內舉辦和47歲未婚妻塞曼迪（Cristina Seymandi）的訂婚宴，並邀請多達150名賓客到場同歡，然而宴會進行到一半，塞格雷突然上台致詞，「今天我要給未婚妻一份禮物『自由的愛』，具體來說，就是讓她去愛其他人。」

接著塞格雷當著眾人的面前爆料，稱塞曼迪有一名律師小王，「顯然妳照顧他比照顧我還多。」同時他也知道在律師之前，塞曼迪還曾和一名實業家發生關係，這些真相讓塞格雷痛苦不已，「我非常失望，我傷透了心。」最後他宣布婚禮取消，並大方表示塞曼迪可以和她的愛人一起到希臘愛琴海上的米科諾斯島（Mykonos）旅遊，他已經支付完所有費用。

有賓客將整個過程都拍攝下來，並分享到社群平台，婚禮上的「分手擂台」瞬間引發網友熱議，塞曼迪甚至因此收到許多死亡威脅，事後她透過顧問向媒體表示，塞格雷的行為已經嚴重影響她的聲譽，之後將採取法律行動，關於男方指控她偷走兩人共同帳戶的70萬歐元（約新台幣2426萬），她則回應那是在對方同意的情況下拿走的「分手費」。