大陸考古學家在陝西洪瀆原發現一座北周大墓，出土了一枚東羅馬的金幣，屬於來自域外的文物，象徵絲綢之路的輝煌，令人看了相當振奮，考古人員進一步提到，墓主人生前應該將金幣當作飾品，死後又當成驅邪物一起埋入墓中。

陝西洪瀆原是渭水與涇水的分水嶺，自戰國以來，就是富家豪族的聚居地，漢高祖長陵、漢惠帝安陵、漢景帝陽陵、漢武帝茂陵、漢昭帝平陵也都建於此，北朝晚期到隋唐時期，又成為長安附近的高等級墓葬區，因此洪瀆原出土大量珍貴文物，保存許多珍貴歷史訊息。

根據大陸節目《中國•考古》介紹，洪瀆原內一座北周大墓出土一枚東羅馬金幣，擁有1400年歷史，陝西咸陽洪瀆原墓葬群考古項目負責人李明提到，墓主人生前喜歡東羅馬金幣，並當成裝飾品，死後則做為口含或手握，視為驅邪物件。

公元三世紀，古羅馬帝國的君士坦丁堡一世下令鑄造新的金銀幣，並以此為標準，後世不斷鑄造沿用，一直使用到十一世紀，成為東羅馬的流通貨幣，透過絲路傳進中原地區。考古人員在北周大墓發現該文物，成為絲綢之路延續的證明。