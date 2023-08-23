國外一名男子到南非一座國家公園旅遊，目擊了一隻花豹單挑50隻狒狒的精彩畫面，但牠寡不敵眾，慘遭狒狒群圍攻，最終落荒而逃，儘管身上負傷，花豹仍沒有放棄獵捕，隔天又盯上3隻豪豬，沒想到仍慘遭滑鐵盧，不但沒抓到獵物，反而還弄得一身傷。

YouTube頻道「Latest Sightings」近日上傳一段影片，國外一名25歲男子米爾金（Nachi Mirkin）日前到南非的克魯格國家公園（Kruger National Park）旅遊，和同行者30歲男子瑞奇（Ricky da Fonseca）一起目擊了一隻花豹單挑50隻狒狒的精彩場面，從米爾金拍攝的視角可以看到，花豹專心地躲藏在草叢裡尾隨一隻狒狒，牠似乎沒注意到前方就是狒狒的「大本營」，憑著一股衝勁撲向獵物，最後卻遭狒狒群打到落荒而逃。

儘管身上滿是瘀青和抓傷，這隻花豹也沒有放棄捕獵，隔天米爾金又看到牠漫步在路上，只是下一秒牠就從路邊的斜坡上跑下來，嚇跑了躲在排水管裡的3隻豪豬，當獵物都進入空曠區域時，花豹便立刻展開攻擊，試圖進攻牠們柔軟且沒有倒刺的腹部，但豪豬也不是省油的燈，猛烈地反擊著，幾根倒刺也順勢刺入了花豹的腳掌。

每次花豹被刺到，就會停下動作舔舐傷口，不過就算腳掌再痛，牠也沒有放棄獵捕，可惜的是豪豬的意志同樣堅強，米爾金表示，「畢竟牠們是為了自己的生命而戰。」然而對峙了好長一段時間獵捕都沒有進展，最終花豹不再執著於「恢復名聲」，決定放手離開，而豪豬從頭到尾都毫髮無傷，反而是花豹一瘸一拐地走了，腳掌和腿上都流著鮮血。