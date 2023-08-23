大陸山東一名飼主近日發現愛犬出現反常行為，似乎急著想出去，她只好帶狗出門散步，豈料途中狗狗卻停在鄰居家門口，一邊繞圈一邊狂吠，飼主靠近了解狀況，竟聞到濃濃燒焦味，才發現鄰居家失火了，趕緊報警求助，所幸狗狗及時發現才沒釀成大禍。

根據《星視頻》報導，山東一名飼主「糖糖糖老板」近日在家時發現，她的黃金獵犬有些反常，不斷拉著主人示意出門，她雖無奈但仍帶狗狗出門，豈料經過鄰居家門口時，愛犬卻停下腳步，在門口不斷來回踱步，甚至發出吠叫聲，反常行為讓飼主感到困惑，湊近門口竟聞到濃濃燒焦味，她才意識到大事不妙。

飼主提到，當時她聞到焦味後，試圖打開鄰居家的門，發現對方竟沒有上鎖，她進屋查看發現裡面全是濃煙，鄰居似乎是出門忘記關火，飼主趕緊聯繫社區管理員並通報消防隊，隨後帶著愛犬逃到樓下，好在火勢很快就被撲滅，黃金獵犬的機警救了整棟住戶，飼主提醒民眾，愛犬若出現反常行為一定要注意，這可能是牠們發出的警訊。

影片曝光後，不少網友表示「狗狗是人類的好朋友，能力有時比我們還強」、「動物是有靈性的」、「發生地震前我的貓也叫過，比app提前預知，真的都是有靈性的動物」、「狗狗成功阻止一場災難發生，要不然連飼主的家也可能遭殃」。