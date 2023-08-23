不少商務人士會在襯衫口袋插一支筆，不但時尚又實用，然而這種造型早在漢代就已經開始流行，當時的官員上奏前必須先將內容寫在簡牘上，而用完的毛筆無處可放，只好暫時插在頭上，最後逐漸演變成一種「時尚造型」，每當官員上朝時都會在頭上插一支沒有使用過的毛筆。

綜合《央視新聞》和《國家人文歷史》報導，「簪（ㄗㄢ）筆」是一種興於漢代的制度，官員上朝若要奏事，必須先將內容寫在簡牘上，而無處擱置的毛筆只好插在頭上耳朵旁。目前關於簪筆最早的紀錄出現在《史記·滑稽列傳》，「西門豹簪筆磬折，向河立待良久。」《漢書·昌邑王劉賀傳》也有提到，山陽太守張敞拜訪劉賀居所時，劉賀「衣短衣大絝，冠惠文冠，佩玉環，簪筆持牘趨謁。」其中惠文冠、簪筆持牘都是當時侍中的「標配」。

除此之外，近來的考古成果也證明了簪筆制度在漢代的流行，比如山東沂南漢墓出土的畫像石上，就有一名官吏雙膝下跪、雙手捧簡牘，耳旁還插著一支毛筆；徐州北洞山漢墓出土的人俑中，也發現有一個男性立俑的額髮右側前部有一個用來簪筆小孔。

而從甘肅武威磨嘴子漢墓出土的毛筆「白馬作」，全長23.5公分，具備古人對一支好毛筆的要求「尖、齊、圓、健」，適合在竹、木質的簡牘上書寫，它與現代毛筆的外形差異不大，唯一不同之處在於筆桿尾端，「白馬作」筆尾被削成鈍尖狀，為了方便把筆桿插進髮髻中，且它出土時就插在墓主人頭部左側位置，因此研究人員推測，在墓主人入殮時，這支毛筆就插在它的髮髻裡，也證實了漢代文官的簪筆習俗。

後來插在頭上的毛筆從「用完順手插上」逐漸變成「沒沾過墨的白筆」，作為一種身分符號的象徵，又稱作「簪白筆」。