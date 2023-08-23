泰國一名68歲男子在睡夢中遭3公尺巨蟒攻擊，不但腳踝被咬傷，身體還被緊緊纏住，男子大聲呼救也沒人來幫忙，只好靠自己的力量試圖掙脫卻無果，情急之下他突發奇想，抓住巨蟒的尾巴用力狠咬，巨蟒感受到疼痛後才終於放開，想要溜走卻被男子抓了回來，怒氣沖沖地帶牠到警察局報案。

根據《Sanook》報導，泰國沙沒巴干府的68歲男子薩拉育（Sarayut Malachan）是一間私人公司的保全，日前某天下班後，他像往常一樣回到員工宿舍休息，睡夢中突然感覺腳踝一陣疼痛，好像有什麼東西在咬自己，他睜開眼睛一看，發現竟是一條長達3公尺的巨蟒。

薩拉育見狀嚇一大跳，不得不開始和巨蟒搏鬥，期間他多次大聲呼救，卻沒有任何人聽見，只能靠自己的力量試圖將纏繞在身上的巨蟒扯開，但礙於巨蟒的力氣實在太大，始終沒有辦法掙脫，薩拉育突發奇想，抓起巨蟒的尾巴、用盡吃奶的力氣狠咬，巨蟒感受到疼痛後，立刻鬆開薩拉育，並打算逃離現場，不過薩拉育不想讓牠好過，抓住巨蟒的頭，騎著摩托車將其帶往警察局。

薩拉育怒氣沖沖地進入警察局告狀，還稱如果不反咬回去，恐怕就會被巨蟒勒死，警察看到這幕全都嚇壞了，急忙通知當地的捕蛇專業人士前來幫忙，同時對右腳踝被咬傷的薩拉育進行急救，捕蛇人抵達現場後，把巨蟒裝進麻袋內放生回大自然，而薩拉育也被送往醫院做進一步的檢查與治療。