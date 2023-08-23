大陸重慶一名男子日前回閒置1年的房子查看，豈料進到廚房，發現裡面竟長出一根「樹幹」，靠近時還飛出一堆蜜蜂，才驚覺這並非一棵樹而是蜂窩，嚇得趕緊報警求助，而警消人員到場後，也驚呼從未見過如此大的蜂窩。

綜合陸媒報導，重慶一名男子前往自己閒置1年的房屋，進到廚房就發現異狀，裡面竟長出一根長1.5公尺的異物，乍看像是樹幹，男子走近一瞧驚覺是蜂窩，裡面時不時飛出蜜蜂，嚇得他趕緊逃出來並報警，而警消人員到場後也被嚇壞。

消防員提到，屋主家中出現的是馬蜂窩，過去從未見過這麼大的蜂窩，可說是非常罕見，隨後他們先疏散圍觀鄰居至安全區域，穿上防護衣後進行拆除，順利取下馬蜂窩並裝入麻布袋，事後提醒民眾若遇到類似狀況，必須通報警消請專業人士幫忙，絕對不要自行拆除，以免被馬蜂螫傷。

影片曝光後，累積104萬觀看次數，不少網友驚呼「肯定沒有外人敢來霸住你的家」、「好誇張，我見過最大的馬蜂窩才2顆籃球那麼大，當時處理就花了很多時間」、「乍看真的好像樹幹」、「馬蜂在無人居住的家才能一直繁殖、築巢，因為沒有天敵，如果在野外就不可能長到這麼大」。