學生時期總有做不完的作業，不管古代還是現代都一樣。大陸新疆吐魯番出土了一份唐代12歲男童的回家作業，全長達到5公尺，內容不但有他的抄寫功課，還附贈了幾首自創的「抱怨打油詩」，一下說作業很難，一下又求老師能讓大家早點放學。

根據《國家人文歷史》報導，1967年在大陸新疆吐魯番縣火焰山人民公社的阿斯塔那東南段磚窯附近發現了一座唐代墓葬，出土了景龍年間一名學童的回家作業，這份作業長5.38公尺、寬0.27公尺，內容為抄寫《論語鄭氏注》，是東漢人鄭玄注釋《論語》的著作，在抄寫卷後方寫了一行字「景龍四年二月一日私學生卜天壽」，同時還標註了這位名叫「卜天壽」的學生當年為12歲。

有趣的是，抄寫完《論語鄭氏注》後，卜天壽還寫了一些詩詞雜錄，包含當時的流行歌曲《十二月三臺詞（新）》以及6首五言絕句，且這些五言絕句中出現了部分的錯別字，像是把「日落西山下」寫成「日落西山夏」，「百年投林宿」寫成「伯鳥頭林宿」等。

除此之外，在抄寫的古文、詩句之間，還夾雜著卜天壽的抱怨打油詩，第一首在抱怨複雜的書寫方法，「他道側易書，我道側書難。側書還側讀，還須側眼看。」第二首則在求老師能早點放學，「寫書今日了，先生莫咸池（嫌遲）。明朝是賈（假）日，早放學生歸。」可以看出他歸心似箭，甚至急得寫了好幾個錯別字。