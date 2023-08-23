樹懶雖然動作緩慢，但並非好惹的角色。靈長類研究員先前在厄瓜多的亞蘇尼國家公園架設攝影機，意外拍到樹懶與美洲豹貓的打鬥畫面，樹懶被攻擊後開始出手反擊，揮舞趾爪驅趕敵人，移動速度逐漸變快，研究員看了驚呼不已。

根據《Live Science》報導，研究員日前在亞蘇尼國家公園（Yasuní Biosphere Reserve）的礦物質舔（Mineral Lick）地區架設攝影機，該處富含礦物質，能讓雨林動物獲取食物中無法得到的養分，研究員表示，美洲豹和美洲獅也會在此出沒，但礦物質舔地區並沒有遮蔽物，樹棲動物來此覓食相當危險。

當時出現一隻二趾樹懶在地面舔食礦物質，卻被一頭美洲豹貓（又名虎貓）盯上，樹懶的後頸慘被咬住，牠隨即甩開敵人，並爬上附近的圓木，原本打算趕緊離開，但美洲豹貓窮追不捨，樹懶便伸出趾爪驅趕，使敵人不敢靠近，而牠的爬行速度也越來越快，最後雙方都離開鏡頭，無法得知結果，不過此為首次拍到樹懶與美洲豹貓的打鬥畫面。

研究員表示，樹懶和美洲豹貓主要活動於夜間，在白天同時看到牠們很難得，而美洲豹貓發動攻擊時，通常都是先咬住獵物的後頸，樹懶遇到這種情況，會想辦法撬開狩獵者的嘴後逃出，隨後翻滾到對方的背部，用爪子進行攻擊。雖然美洲豹貓會捕食樹懶，但並非牠們的主要獵物，這種觀察有助於了解動物鮮為人知的行為。