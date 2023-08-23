大陸江西一間商店日前闖進一隻「鼠頭貓身」的奇特生物，牠的身軀龐大且行動敏捷，店員無法將其驅趕出去，只好報警求助，消防隊員到場後也辨識不出是什麼動物，只好先將其抓捕，再帶回鑑定，最終確認為大陸二級保護動物「斑林貍」。

綜合陸媒報導，江西吉安一間商店店員在7月27日報警，稱店裡進了一隻身軀龐大、行動敏捷還異常機警的動物，消防隊員趕到現場後，也不確定該動物的品種，只見牠雖然擁有貓的體型，卻過於細長消瘦，淺黃色的身體布滿黑色斑點，臉部小巧尖銳，眼睛卻又非常大，看起來既像貓又像老鼠，甚至還有點像黃鼠狼。

消防員小心翼翼將其抓捕，並交由動物專家鑑定，確認該生物為大陸國家二級保護動物「斑林貍」，隨後將其釋放回野外。報導指出，斑林貍又稱「斑靈貍」和「東方簑貓」，主要生活在喜瑪拉雅山中部及東部，包含不丹、印度、尼泊爾，以及大陸的貴州、廣東、雲南、四川、廣西等地，主要以昆蟲、鳥類及細小的哺乳動物為食。

不過斑林貍和其他許多動物一樣，都受到棲息地被破壞的威脅，平時賴以生存的東南亞原始森林在過去幾十年遭到巨大破壞，棲息地範圍迅速縮小，也導致了牠們的數量急遽減少，是非常珍貴的瀕危物種。