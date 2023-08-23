歷史上第一位女皇帝「武則天」取得政權後曾鑄造九鼎，未料她退位後，唐玄宗就將其毀壞，因為九鼎象徵權力，在大禹成功治水時，劃天下為九州，遂鑄造九鼎象徵各州，但之後因朝代變遷而消失，武則天為了鞏固皇權而鑄九鼎。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授王雙懷指出，大禹成功治水後劃天下為九州，令九州州牧貢獻青銅，鑄造九鼎並象徵九州，據說上面繪有各州的地圖及特產，九鼎也成為權力象徵，夏朝滅亡後鼎傳給商，之後到周朝手中，直到秦始皇奪天下，他命人將鼎拉回都城，過程中九鼎意外掉入河裡而消失。

漢武帝對於九鼎消失非常難過，想用祭祀的方法讓鼎出現，卻沒有任何作用，武則天掌權後，認為既然九鼎不再，不如自己鑄造，其中豫州鼎是最大的，因為當時武則天在洛陽當皇帝，洛陽也就位於豫州，其他鼎仿造各地山水形式，鼎鑄造出來後，還派出禁軍衛隊操縱大象將鼎拉到明堂的大廳。

不過武則天退位後，唐玄宗就毀了九鼎，還有武則天時代造的天書，據說武則天將國家治理的很好，國際影響力極高，當時一名基督徒阿羅憾奔走於各國，動員鄰國國王和少數民族首領，集資捐獻蓋了一個標誌性碑，上面有武則天題字並刻上文武百官、鄰國國王等人的姓名，象徵著民族融合，但最終也被唐玄宗毀壞。