俄羅斯一名79歲的老婦人萊柯娃，從出生開始就和家人一起生活在深山裡面與世隔絕，如今家族只剩下她一人，讓萊柯娃有著「世界上最孤獨女人」的稱號，再加上與外界都沒有聯絡，她也錯過了許多世界大事，包含二次世界大戰以及近年肆虐全球的新冠肺炎疫情。

根據《每日郵報》報導，「世界上最孤獨的女人」萊柯娃（Agafya Lykova）的事蹟近日再度引發網友熱議。萊柯娃一家人因為蘇聯對於東正教教徒的宗教迫害，1936年時逃往西伯利亞的山區避難、定居，在深山中他們化身18世紀的農民，自己種菜、打獵，過著自給自足的生活；除此之外，萊柯娃一家人也斷了與外界的聯絡，因此錯過了第二次世界大戰以及幾年前的新冠肺炎疫情等震驚全球的大事件。

到了1970年代，一群蘇聯的地質學家在空中發現了萊柯娃的家族，並派人前去探望，沒想到1978年，萊柯娃的父親和兄弟就不幸過世，有人推測，這應該和他們長久與世隔絕，對現代疾病沒有足夠的抵抗力有關。

如今，該家族的人們都已經過世，只剩下萊柯娃獨自一人還居住在當初由父親、兄弟們所建造的避難小木屋中，雖然有不少人建議她搬回城市居住，但她始終拒絕；不過萊柯娃的住家年久失修，她也因為年紀大了無法自行維修房子，俄羅斯的富翁奧列格（Oleg Deripaska）得知消息後，擔憂她無法熬過寒冬，於是出資幫忙修築房子，以抵擋零下50度的低溫。