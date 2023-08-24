儘管從事寵物溝通已經有3年時間，累積的案例也不在少數，但總還是會遇到從沒有過的經驗，臘腸狗DADA是我第一次遇到離世毛孩對媽媽提出要求的案例，牠希望媽媽能幫牠，不是因為牠現在過得不好，而是牠沒有自信可以完成媽媽提出的願望，希望媽媽能幫牠一把。

更罕見的是，我照往例在溝通完幫孩子抽出3張動物溝通卡，看看還能補充什麼時，第一次不小心讓抽出的牌卡掉落在眾多牌卡中，我怕拿錯，想說再抽一次比較保險，但沒忘記先記下前面抽出的牌，神奇的是，新抽出的3張牌中，竟高達2張跟前一次抽出的是同張牌，而最後不同的那張，牌意竟也跟之前抽出的那張大同小異，實在太不可思議。

話說DADA的媽媽原本是怕狗怕得要命的汪汪絕緣體，10前只因聽說DADA的原主人要結婚，打算把牠送往動物收容中心，於心不忍決定將牠帶回家，但她完全沒養狗經驗，不知道除了供吃住外，牽一隻4歲活力十足的狗狗散步，一直被牽繩拖著往前衝的感覺簡直是要她的命，第一次初體驗，媽媽說她被拖得好累，當下乾脆鬆開牽繩大喊：「DADA再見！」

這時完全不知媽媽已經鬆手的DADA聽到喊叫，突然停下腳步，微笑著回頭朝媽媽狂奔而來，就是這一剎那的畫面讓媽媽完全融化，正式接納DADA成為一家人且再也無法分開。只是當時媽媽還不知道，超愛黏著她、跟前跟後的DADA，跟她卻只有十年短短的緣分。

媽媽說，DADA3月底突然咳嗽，第2天就惡化為不吃不喝不睡不便便，她焦急地帶去獸醫院檢查，換了3家醫院，都沒有獸醫可以明確告知她DADA怎麼了，血壓血氧都升不上去，打強心針也沒用，最後一家甚至直接問媽媽「要不要帶回家了」，沒經驗的媽媽沒聽懂醫師的意思，還反問醫師，「不是要住院才會好嗎？」

果然就在媽媽離開獸醫院的4小時後，醫院打來告知說DADA已經不行了，媽媽再奔回醫院已經完全來不及，留下遺憾的媽媽說好想把牠生回來，「雖然我知道DADA不能自己決定，但我好希望有這樣的機會，媽媽好想你！」

「DADA的分數可能還不夠當人，媽媽你可以幫我嗎？幫DADA禱告或超渡，因為我怕自己辦不到！」媽媽一聽恍然大悟，她只顧著思念，從沒想到要幫DADA做這些事。「我希望可以還是白白的臉、大大的眼睛，但我不想再當矮個子了！」換DADA說出牠的心願。

我好奇地問媽媽：「牌卡顯示出DADA是一隻好惡很分明的狗狗，是嗎？」媽麻說：「沒錯，DADA就是愛接近漂亮的女生，但對於個子高的人，完全沒興趣」。我聽媽媽這樣說，終於懂了DADA為何說牠下輩子不想當矮個子了；而另2張牌卡也顯示，DADA是一隻沒那麼有自信的狗狗，需要媽媽的力量。

雖然膽小，DADA卻相當體貼，當媽媽問牠：「你有遇到家裡的看門土狗土豆嗎？牠在DADA走後沒多久，為了看守果園，被毒蛇咬死了！」DADA說：「我有跟牠說，現在我們地位平等了，你也值得被寵愛一次，牠聽了很開心！」

媽媽說，她跟DADA約好不再養狗了，除非DADA希望她養。DADA說：「媽媽不養的話，DADA如果再搭毛孩的列車回來，不就沒機會再相遇了？我希望媽媽如果再養狗，DADA可以優先，但如果不是我，我也希望是土豆」、「牠功勞很大，我想讓牠也被寵一次！」