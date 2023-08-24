澳洲一名大陸女留學生日前受困在浴室長達6小時，由於鑰匙只有一把，朋友也無法前來救她，只能靠自己想辦法。後來她靈機一動，利用修眉刀自救，最終花了2小時順利脫困，消息一出隨即掀起熱議。

綜合陸媒報導，該起事件發生在本月20日，澳洲墨爾本一名陸籍溫姓女大學生，剛搬進去宿舍公寓首日，因為對屋內的設施不熟悉，進入廁所後就不慎反鎖在浴室內，起初她打給朋友求救，但因為鑰匙只有一把，對方也無能為力，加上手機快沒電了，她只能想辦法脫困。

隨著時間一點一滴過去，加上澳洲適逢冬季，又冷又無助的溫女注意到了手邊的修眉刀，急中生智地在浴室木門上劃出一個洞，接著不停往洞裡灌水，使其軟化，就這樣持續了2個小時，到最後她整個人癱軟在地，不僅頭暈還又餓又冷，但為了脫困只好又起身拚命踹門，最終順利脫困。

溫女至今想來仍餘悸猶存，直言當時光著腳，往木門最軟的地方用力踹，「從下午1點被困到6點半，現在腳也受傷、腿也受傷」。有了這次的慘痛經驗，讓溫女更加珍惜生命，並呼籲大家平時記得跟親朋好友報備行蹤，以防自己真的出事了，親友無從找起，甚至錯過黃金救援時間。

根據網路上瘋傳的影片可見，地上到處都是溫女寫在衛生紙上的中英文求救訊息，希望路過民眾能夠幫忙；至於木門則被她踹出一個大洞，足以容納一個瘦小的人鑽出脫困。