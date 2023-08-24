美國一名14歲少年日前和家人到湖邊度假、釣魚，原本以為有大魚上鉤，未料拉上水面的是一個錢包，他好奇打開查看，裡面竟裝了多達2000美元（約新台幣6.3萬）的鈔票，讓他和家人都十分驚喜，不過最終他們仍決定聯繫失主，將錢包原封不動地還給對方。

Minnesota teen reels in wallet with $2,000 while fishing, returns it to owner https://t.co/nfW5nhAokk via @nypost — Sue Just Trying To Matter in Makeup/Faded Blujeans (@MakeupFaded) August 23, 2023

根據《紐約郵報》報導，14歲少年康納（Connor Halsa）暑假期間和家人到位於明尼蘇達州的森林湖（Lake of the Woods）度假，一家人在湖邊釣魚時，康納發覺有什麼東西上鉤了，原本還以為是一條大魚，興奮地收竿，沒想到拉出水面一看，竟是一個裝滿鈔票的錢包。

康納和表弟打開了錢包，並把裡面的鈔票一張張鋪平、曬乾，清點後錢包內的鈔票金額高達2000美元，除此之外裡面還放有一張名片，他們將錢包拿給其他家人看，康納的父親建議應該物歸原主，於是撥打了名片上的電話，聯繫到一名居住在愛荷華州的農民吉姆（Jim Denney）。

吉姆受訪時透露，去年夏天他和朋友到森林湖釣魚，卻意外弄丟了錢包，直到回到飯店、手摸進口袋才驚覺錢包不見，「當時的感受是我一生中最糟的，我身上一分錢都沒有，朋友不得不先幫我付所有的錢。」如今能重新找回丟失的錢包，讓吉姆感到驚喜不已，同時也很感謝康納的拾金不昧，甚至想分他一點錢當作謝禮，不過被康納以「我們做這些事情不是為了錢」為由拒絕。