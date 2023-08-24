東晉書法家王羲之的兒子王獻之英俊又有才華，婚後與妻子鶼鰈情深，他的才氣還獲得公主賞識，皇帝便下詔要求王獻之休妻娶公主，他為了不當駙馬爺，拿火燒雙腿變殘廢，未料公主仍堅持嫁給他，王獻之無奈只能與妻子離婚。

根據大陸節目《經典傳奇》，王獻之16歲時娶了表姊郗（音同吃）道茂，兩人都出身名門望族，從小就是青梅竹馬，郗道茂還是一名才女，兩人婚姻雖存在政治因素，不過王獻之其實很喜歡郗道茂，儘管婚後面對許多家庭變故，夫妻倆感情仍非常好。

當時一名年輕公主司馬道福，原本嫁給大臣桓溫的兒子桓濟，未料桓濟卻想奪取兵權，引發家族內鬥，最終被貶官流放，公主便與他離婚，之後看上俊美且有才氣的王獻之，並以王獻之與妻多年未生子的原因，讓皇帝下詔書要求王獻之離婚，並娶公主為妻。

王獻之不敢違抗皇帝的詔令，否則會殃及全家族，他為了拒當駙馬爺，竟將雙腿放於火上燒成殘廢，希望公主解除婚約，公主卻表示，就算王獻之瘸了也要嫁給他，讓王獻之相當無奈，郗道茂自知敵不過皇權，只能暗自離開，30歲左右抑鬱而終，而王獻之娶了公主後，仕途變得順利，但與郗道茂離婚卻是他心中的痛，日後寫了許多文章思念前妻。