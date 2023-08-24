「鴻門宴」的故事許多人都聽過，講述的是漢高祖劉邦在飯局上險些被楚霸王項羽暗算的故事，最終劉邦藉口上廁所才逃過一死，而鴻門宴也成了後世用來比喻「不懷好意的筵席」。事實上，晚清也曾發生一起鴻門宴，設宴者是李鴻章，赴宴的則是太平天國的8大將領，怎料一眾將領筷子都還沒動，人頭就落地了。

根據《搜狐網》報導，洪秀全領導的太平天國運動，是封建王朝末期聲勢最為浩大的農民起義運動，1863年朝廷命令時任江蘇巡撫的李鴻章前往蘇州城鎮壓太平軍，而李鴻章則看準太平天國內鬥的混亂局面，打算藉此消滅其核心勢力。

李鴻章先是透過昔日太平天國降將程學啟與8名將領取得秘密聯絡，並誘之以利，承諾若是他們投降，日後不僅不會追究責任，還會重用他們，8大將領一聽便答應歸降。然而當時蘇州城內一位名叫譚紹光的將領，看出李鴻章的招安陰謀，認為8守將出城歸降只有死路一條，緊急勸說他們看清局勢，但8守將早就對其有所忌憚，不僅合力殺死譚紹光，還將其首級送去給李鴻章，當作投名狀，以表真誠。

李鴻章眼見8名守將上鉤，立即設宴為他們接風洗塵，並稱朝廷已經為8人送來了官服官印，打算一同共商大事。沒想到8將領開心赴宴後，突然被一擁而上的官兵團團圍住，還沒搞清楚狀況，士兵們手起刀落，8人就已人頭落地；至於一同投降的數萬名太平軍，也全被清軍亂箭射死。