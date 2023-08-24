明朝時航海業發達，宦官鄭和曾七度下西洋，歷時28年，航行至東海、南海、泰國灣等地，總航程達到7萬多海里，然而下西洋這麼大的行動，為何明成祖會指派鄭和成為負責人呢？主要有兩點原因，第一是因為鄭和是外籍宦官，精通西洋語言與文化，第二則是因為他相貌堂堂且能力出眾。

根據《國家人文歷史》報導，明朝永樂年間，宦官是外交使臣的主力人選，《明史》記載，「當成祖時，銳意通四夷，奉使多用中貴。西洋則和、景弘，西域則李達，迤北則海童，而西番則率使侯顯。」由此可知，宦官作為朝廷使臣出使外域，在永樂年間是非常普遍的，而不是專屬於鄭和的現象。

事實上明朝科舉中，外籍進士並不多見，大多數官員都不精通外語，處理外交事務力不從心；而內宮中的宦官，部分繼承自元朝，其中包含各種民族的人群，再者於洪武年間，朝鮮、安南和琉球等國都向明廷進貢大量閹人，另外明軍征戰四方時，也挑選俘虜進行閹割、充當宦官。

然而在諸多宦官之中，明成祖為何偏偏選擇了鄭和？第一，鄭和符合了明朝宦官出使的「地域規則」，宦官使臣通常是由掌握當地情況的人擔任，下西洋的使臣必須了解西洋風俗、通曉西洋語言，而鄭和出生穆斯林家庭，他的祖父和父親都曾前往聖城「麥加」朝聖，因此他對西亞十分了解。

第二就是鄭和的能力出眾，史料中關於他下西洋以前的記載不多，不過從明末清初學者傅維麟所著的《明書》描述，「鄭和，洪武中入宮。豐軀偉貌，博辯機敏。」可以看出，鄭和是一個相貌堂堂、才思敏捷且功勳卓著的能臣，且他也不負眾望地在下西洋的過程中，展現出極強的統兵能力，還解決了盤據南海多年的海盜。