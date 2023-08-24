加拿大安大略省一名飼主養了一隻哈士奇，豈料愛犬某天突然失蹤，主人跑到自家附近的草叢尋找，都沒看到愛犬的身影，3天後狗狗竟自己回來了，主人想到鄰居有裝設監視器，便請鄰居調出畫面，發現哈士奇不是迷路回不了家，而是跑去與一隻公鹿玩。

根據《The Dodo》報導，居住在安大略省曼尼托巴（Manitoba）的霍瓦特（Rachel Howatt）養了一隻雌性哈士奇「柯達」（Koda），某天柯達跑出家門後就沒回來，霍瓦特在自家附近樹叢尋找，都沒看到愛犬的身影，未料3天後柯達竟自己回家了。

霍瓦特提到，柯達非常聰明，一開始就覺得牠會回來，但由於好奇愛犬到底經歷了什麼，她想起鄰居在附近樹叢有裝設攝影機，於是請對方調出監視畫面，看看是否有拍到愛犬，她才發現柯達並非迷路，而是跑去與一隻野生公鹿玩耍。

畫面中可見，柯達與公鹿一起吃飯、睡覺，還一度觸碰對方的嘴巴，感情看起來很好，霍瓦特表示，「牠們相處的時間超過12小時，公鹿似乎不介意多一個夥伴，哈士奇喜歡自由，柯達愛交新朋友，我完全不意外」。而這件事情發生於2019年，近日又被拿出來討論，不少網友笑說「二哈果然是二哈，居然跑出去與公鹿約會」、「主人白擔心了，二哈還在鏡頭前放閃」。