澳洲一名女屋主日前發現家中掛畫突然歪了，她困惑地上前準備擺正，卻聽到後方傳來詭異的聲響，且過沒多久，一條蛇就從畫的後方探出頭來，讓她嚇到立刻跑出房間求救，最終在專業捕蛇人的幫助下，終於順利抓住這條蛇，並將牠帶回野外放生。

綜合外媒報導，昆士蘭州陽光海岸一名女屋主日前在家發現，牆壁上掛著的畫有些不對勁，本來該正著擺放的畫突然歪斜，她上前試圖擺正，卻聽到後方傳來詭異的聲響，讓女屋主瞬間起雞皮疙瘩，過了幾分鐘後，一條長約1.5公尺的蛇就從畫的側面探出頭來，她嚇到立刻跑出房間，並打電話給當地的捕蛇公司求救。

捕蛇人員庫爾特（Kurt）當時人就在附近，很快抵達女屋主家，先了解一下現場狀況，接著從畫框的縫隙逗弄藏起來的蛇，牠很快就不堪其擾，再次把頭部伸了出來，整個身體則盤踞在畫框上，面對這種情況，庫爾特不慌不忙地把畫取下並放進袋子中，隨後將牠帶往安全區域放生。

庫爾特指出，這次闖入女屋主家中的「不速之客」的品種為地毯蟒（Morelia bBredli），是一種樹棲型的無毒蟒蛇，主要分布在澳洲，大多出沒於乾燥的沙漠地帶，牠們體型強健，成年後體長最長可達2公尺，身體的顏色大多以棕色為基調，上方布滿豐富多變的花紋，腹部則以白色或淡黃色為主。