大陸考古學家在內蒙古自治區赤峰市發現新石器時代「興隆溝遺址」，墓裡出土一對玉玦（音同覺，意為玉石質地的耳環），以過往史料來看，陪葬玉玦通常放於墓主人耳部，但此玉玦一件被埋在填土中，另一件則是在墓主人眼眶內，考古人員驚訝透露，可能有「以玉示目」的作用。

根據大陸節目《尋古中國．玉石記》介紹，內蒙古自治區赤峰市出土興隆溝遺址，距今7、8000年歷史，並在墓葬填土中發現一件玉玦，讓考古學家很困惑，大陸中國社會科學院考古研究所研究員劉國祥提到，玉玦通常放於墓主人的耳朵或耳部附近，從未在填土內發現玉玦。

劉國祥進一步說，考古人員起初推測，可能是該墓曾被擾動，玉玦因而掉到填土中，不過玉玦通常都是成對的，但他們卻只看到一件玉玦，直到清理墓主人骨架時，驚覺另一件玉玦被嵌入他的右眼眶，一開始以為是不小心掉入，但之後發現古墓曾二次下葬，且頭骨被立著擺放，研判墓主人下葬前，玉玦就已放入眼眶。

劉國祥提到，這對玉玦可能是墓主人生前佩帶的耳環，由於他右眼有疾病，死後家屬便將玉玦嵌入眼眶，而另一件則在下葬過程中放入填土，根據考古資料顯示，玉器放入眼眶並非個案，紅山文化牛河梁遺址曾出土一件泥塑女神頭像，其眼眶也被嵌入綠色玉石，在俄羅斯外貝加爾地區也有類似習俗，將玉碧放在墓主人眼睛上，達到「以玉示目」的作用。