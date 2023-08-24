遠古生物「薩卡班甲魚」（Sacabambaspis）因為表情呆萌、自帶喜感，前陣子成了迷因界新寵，還出了各式各樣的梗圖與衍生商品；不過近日有網友分享，繼薩卡班甲魚之後，又有新的「迷因魚」出現，尤其是極其厭世的翻白眼模樣，讓不少人看了爆笑連連。

日本一名網友在推特上發文透露，18日前往岡山縣玉野市的「澀川海洋水族館」（渋川マリン水族館）參觀時，在某處展區赫然看見2條「瞻星魚」（ミシマオコゼ）模型時眼睛為之一亮，尤其是一邊張大嘴巴、一邊翻著白眼的「◔⌓◔」模樣，跟人類厭世神情如出一轍，忍不住將這幕有趣畫面拍下。

照片曝光後隨即引起逾356萬網友朝聖，還打趣笑說「翻了一個巴洛克式的華麗白眼」、「又有新的迷因要誕生了？」、「今年是不是魚魚迷因流行的一年」、「繼薩卡班甲魚後又一迷因魚」。事實上，瞻星魚天生就是眼睛朝上的模樣，牠們會將自己埋進沙子裡，接著再伺機伏擊捕食獵物。

另外，薩卡班甲魚之所以爆紅，源自於今年6月芬蘭自然歷史博物館的一張模型照，畫面中薩卡班甲魚的神情與「◉▼◉」表情符號神似，加上明明以魚為名，卻有著「游泳能力極差」的奇葩設定，讓牠成為迷因界寵兒，更出現各式各樣的梗圖及周邊商品。