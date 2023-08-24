日本一名25歲網紅「莉莉」曾自製戀愛筆記，教導如何不用出賣身體，只需使用社交軟體，就能讓男性心甘情願掏錢，並將筆記進行販售，住在名古屋一名20歲女子買了筆記後，成功騙取兩名男性的錢財，近日東窗事發，莉莉與該女子都被逮捕。

根據日媒《時事通信》報導，25歲「莉莉」本名是渡邊真衣，平時居無定所，在性用品店工作，經常在網路分享釣男性的經驗，她不用出賣肉體或與異性見面，只需用社交軟體聊天，就能讓對方乖乖掏錢，這類人被稱為「絕頂女神」（頂き女子），莉莉宣稱曾從男性身上撈了3億日圓（約新台幣6600萬元）。

莉莉還自製一本「戀愛筆記」，售價2.8萬日圓（約新台幣6100元），據了解已有數十人向她購買，書裡教導許多騙錢招數，例如鎖定男性目標後，先為自己設下悲情人設，謊稱與父母親關係不好，藉此獲得對方的同情心，之後再編造「我生病了，所以無法上班」等理由，讓男性主動掏錢。

愛知縣警方提到，一名住在名古屋的20歲女子向莉莉購買戀愛筆記後，照著書本內容成功釣到一名40歲及60歲男子，並從兩人身上榨取共1065萬日圓（約新台幣233萬元），女子因案件曝光而被逮捕，警方更在本月23日依協助詐騙罪嫌逮捕莉莉，莉莉也不否認罪行。