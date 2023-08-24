馬來西亞網紅「特斯拉哥」（Abang Tesla）日前高調納妾，還將此事分享於抖音，引發網友討論。一名人妻分享自身經歷，指2年前丈夫想娶二房，對方還是19歲嫩妹，儘管她極力阻止但都無效，最終只能咬牙答應，但如今她再也忍不下去，目前正在辦理離婚手續。

@fiena_nasir Ada juga yg bahagia dengan poligami. Mungkin lihat pada niat si suami dan niat wanita kedua. Jika baik, baiklah yg berlaku.. Tapi untuk aku, mgkin sampai disini saja. ♬ original sound - ABG.TESLA

根據《星洲日報》報導，莎菲娜（fiena nasir）在抖音提到，她與丈夫結婚將近10年，豈料2年前丈夫卻愛上一名19歲少女，兩人談戀愛時，莎菲娜曾試圖阻止但都沒用，之後丈夫還懇求她允許納妾，莎菲娜考慮到3個孩子年紀尚小，只好委屈的同意。

莎菲娜提到，當時她簽下再婚同意書時，內心其實非常掙扎，2年來她不斷說服自己接受事實，甚至試圖與二房和平相處，但她始終辦不到，「他們新婚期間，是我最痛苦的時候，整日以淚洗面，尤其輪到丈夫和她過夜時，我就會哭個不停」。

歷經2年的煎熬，莎菲娜最終選擇放過自己，退出這段三角婚姻，表示「這對我們來說是最好的結果，他們越親近我就越痛苦，容易胡思亂想、心生嫉妒，但我現在內心平靜多了。」當她向丈夫提出離婚時，對方還一臉震驚，她認為沒人可以接受一夫多妻，對於妻子而言，就算選擇離開，心中仍會留下一道傷口。