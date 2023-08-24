三國時期人才輩出，諸葛亮就是其一，而劉備更是三顧茅廬，請他出山輔佐自己成就大業。不過劉備找他之前，隱居的諸葛亮其實正處於失業狀態，而劉備之所以知道此人，全靠謀士徐庶居中牽線；此外，相較於諸葛亮的足智多謀，劉備更看重他的家世背景。

根據《搜狐網》報導，關於劉備三顧茅廬的橋段，大家並不陌生，但若沒有徐庶居中牽線，劉備和諸葛亮之間並不認識，自然也不會有後續蜀漢偉業的事蹟；也因為徐庶的幫助，使得諸葛亮得以一展長才，進而得到劉備重用。

不過諸葛亮之所以被劉備看重，不僅僅是他的智慧和徐庶的推薦，更關鍵的是他的「家世背景」。因為在此前，劉備早就意識到要想在荊州立足，就必須建立廣泛的人脈，而諸葛亮的姊夫蒯祺和二姊夫龐山民分別出自荊州豪門，諸葛亮的妻子黃月英的父親黃承彥也是頭號人物。

正因為了解諸葛亮背後強大的家族人脈，加上徐庶的幫助，才造就了歷史上經典的「三顧茅廬」，後來更是證明劉備的考量完全正確，這些荊州豪門在劉備擴張勢力之際皆扮演著重要角色。