被鳥盯上了？日本一名網友近日分享一張逗趣照片，稱朋友家的窗戶外，每天都會有一隻黑尾鷗「站崗」，且一來就是好幾年，畫面中只見牠露出一顆腦袋直直盯著屋內，除了偶爾會輕敲玻璃外，黑尾鷗沒有其他任何動作，搞得朋友一頭霧水，不知道牠到底有什麼目的。

近くの友人からストーカー被害の写真が届いた



数年前から時折来ては居間と寝室の窓から家の中を覗いているそう



行動が同じだからおそらくいつも同じ個体



窓をくちばしでコツコツ叩いたりも



来るとすぐに帰るわけではなく数十分いることがおおいらしい



このウミネコ、何が目的なのか（笑） pic.twitter.com/BjCYIgSsJ9 — 陶房吞器 (@hisaejinnohara) August 18, 2023

日本網友「@hisaejinnohara」近日在社群平台「X」發文，稱最近從朋友那裡收到一張「跟蹤狂」的照片，只見畫面中一隻黑尾鷗站在窗戶旁邊，只探出一顆頭、眼睛直直盯著房子裡面，就像是一個「鳥頭監視器」，且詭異的是，這種行為並不是突發的，而是已經持續了好幾年，每次牠都會透過客廳或臥室的窗戶往裡面看。

原PO表示，因為這幾年來黑尾鷗的行為很一致，不但偶爾會用鳥喙輕輕敲擊窗戶，且每次都待在外面10多分鐘，所以認為應該是同一隻黑尾鷗，只不過朋友始終百思不得其解，究竟這隻黑尾鷗到底有什麼目的。

照片曝光後引發網友熱烈討論，大家都忍不住笑說，「不知道是不是房間裡有讓牠感興趣的東西，雖然有點恐怖，但又很可愛」、「鳥：說好了來生也要在一起，我卻便成了黑尾鷗」、「難道是哪個過世親友的轉世？」、「說不定跟著牠走，會帶你到某個神祕的地方」、「該不會是你朋友之前救助過的黑尾鷗，來找他報恩的吧」、「牠的眼神太犀利了，讓我不知道該說可怕還是可愛」。