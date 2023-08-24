被鳥盯上了？日本一名網友近日分享一張逗趣照片，稱朋友家的窗戶外，每天都會有一隻黑尾鷗「站崗」，且一來就是好幾年，畫面中只見牠露出一顆腦袋直直盯著屋內，除了偶爾會輕敲玻璃外，黑尾鷗沒有其他任何動作，搞得朋友一頭霧水，不知道牠到底有什麼目的。
日本網友「@hisaejinnohara」近日在社群平台「X」發文，稱最近從朋友那裡收到一張「跟蹤狂」的照片，只見畫面中一隻黑尾鷗站在窗戶旁邊，只探出一顆頭、眼睛直直盯著房子裡面，就像是一個「鳥頭監視器」，且詭異的是，這種行為並不是突發的，而是已經持續了好幾年，每次牠都會透過客廳或臥室的窗戶往裡面看。
原PO表示，因為這幾年來黑尾鷗的行為很一致，不但偶爾會用鳥喙輕輕敲擊窗戶，且每次都待在外面10多分鐘，所以認為應該是同一隻黑尾鷗，只不過朋友始終百思不得其解，究竟這隻黑尾鷗到底有什麼目的。
照片曝光後引發網友熱烈討論，大家都忍不住笑說，「不知道是不是房間裡有讓牠感興趣的東西，雖然有點恐怖，但又很可愛」、「鳥：說好了來生也要在一起，我卻便成了黑尾鷗」、「難道是哪個過世親友的轉世？」、「說不定跟著牠走，會帶你到某個神祕的地方」、「該不會是你朋友之前救助過的黑尾鷗，來找他報恩的吧」、「牠的眼神太犀利了，讓我不知道該說可怕還是可愛」。
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