英國倫敦一位名叫柔伊（Zoe）的女子逛二手慈善商店時，意外瞥見一幅畫作，但最讓她感到錯愕的是上頭竟貼有一張寫著「可能被詛咒？」的黃色字條，當下隨即不信邪地以20英鎊（約新台幣800元）的價格買下。不料一個多月後，她又拖著顫抖的身體回到店內，崩潰表示「不想再看到這幅該死的東西」，並要求店家退款。

根據《每日電訊報》報導，這起事件發生在濱海聖萊納茲（St Leonards on Sea）的慈善機構「黑斯廷斯諮商與代表中心」（HARC），令人聞風色變的畫作描繪著一名穿著紅色洋裝的小女孩，露出意味深長的微笑，一雙銳利的眼神似乎無時無刻注視著觀看者。

對此，二手慈善商店的店經理史提夫（Steve）透露，這幅「紅衣小女孩」肖像畫出自一名中年男子，當時對方捐贈了一系列畫作和畫框，後來肖像畫以25英鎊（約新台幣1000元）賣給了一名女買家，但僅過了兩天，對方就帶著畫作回到店裡，以這幅畫散發出令人不安的氛圍，讓她的生活陷入混亂為由，直言寧願不退款也要退貨，「我必須擺脫這幅畫！」

於是史提夫將價格降至20英鎊，並在畫框上貼了「可能被詛咒？」的警語字條，不久後就吸引了柔伊的注意，並不信邪地將肖像畫買回家。然而一個多月後，她也焦慮不安地回到店裡，相較於退款，更希望能盡快將這幅畫脫手。

如今「紅衣小女孩」的畫像又再度陳列在架上，並附上了更新的警語，「她回來了！賣出2次又被退回2次！你敢挑戰嗎？」柔伊的友人茱莉亞（Juliet Brando）也在推特上發文記錄此事，引起廣大迴響。

不過網友們對此反應不一，有人認為是社群行銷的噱頭，但也有人好奇心爆棚，想親眼看看這幅畫作。然而史提夫事後表示，隨著輿論愈演愈烈，柔伊似乎又改變了心意，23日已將肖像畫帶回去。