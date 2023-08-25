世界上仍有地區允許一夫多妻，馬來西亞網紅「特斯拉哥」（Abang Tesla）日前就舉辦納妾婚禮，在網路上引發爭議，豈料近日當地一名人妻因久婚未孕，竟主動幫丈夫納妾，迎娶她視為乾妹妹的鄰居，此事曝光後，人妻解釋是為了感謝丈夫。

根據《中國報》報導，居住在柔佛州哥打丁宜縣的37歲人妻金塔與39歲丈夫哈茲林結婚前，就已交往長達7年，感情相當好，由於她曾做過卵巢囊腫切除術，導致受孕並不容易，婚後10年一直沒懷孕，他們還花了1.5萬令吉（約新台幣10萬）做人工受孕，但也沒有結果。

金塔表示，丈夫從未以她無法生育為由納妾，讓她非常感動，於是主動幫忙納妾，而對象則是她的鄰居嘉恩，兩人相識已久，曾是生意上的夥伴，同時也是她的乾妹妹，與她的丈夫曾見過一次面，由於嘉恩是一名單親媽媽，常被人指指點點，甚至遭其他男性騷擾。

金塔於是詢問嘉恩是否願意嫁給她的丈夫，對方起初以為是開玩笑，直到聽完解釋後，才明白金塔的善意，最終點頭答應，不過金塔也坦言，她將此事告知丈夫時，老公當下很詫異，認為婚姻不是兒戲，要肩負重大責任，最終聽完金塔的解釋也同意了。

金塔表示，允許丈夫納妾是為了感謝他並重溫兩人故事，不過想要過一夫多妻的生活，要先了解宗教與相關知識，才不會被周遭情況擊垮，他們歷經這個階段時，也要保持理智，而丈夫與乾妹妹會分開居住，外出時也一定會有金塔在場，她與丈夫未來會繼續做人工受孕。