加拿大一名女子為了辦夢想中的豪華婚禮，要求所有賓客必須包1.5萬美元（約新台幣4.8萬元）的禮金才能出席，結果最後不只搞到沒有賓客要參加，婚禮最終也被迫取消。對此她憤怒至極，直言「我只是想當卡戴珊一天，然後像正常人一樣生活」。

綜合外媒報導，加拿大一名女子蘇珊（Susan）14歲時和男友認識、18歲那年男友求婚，20歲時生下他們第一個小孩，一直到幾年後才真正開始籌辦婚禮。為了擁有一場此生難忘的夢幻婚禮，他們存了1.5萬美元，但這筆錢遠遠不夠，因為若想符合蘇珊所要的婚禮規模，至少需要6萬美元（約新台幣191萬元）。

對此，她除了向好友們提出「將禮物變現」的想法，還祭出向每位賓客收取1500美元（約新台幣4.8萬）的禮金規定，而她的伴娘及夫家得知後也分別表示要贊助5000美元（約新台幣16萬元）及3000美元（約新台幣9.6萬元）。

不料請柬寄出後，只有8位賓客表示會參加，這讓蘇珊非常憤怒，更糟糕的是，夫家和伴娘見狀也紛紛反悔，不願資助任何費用。在經費不足的情況下，蘇珊只好到募資平台發起募款，但只募集到250美元（約新台幣8000元），事後男友提議乾脆到拉斯維加斯舉行廉價的婚禮，蘇珊聽了當場爆氣，直言「我只是想當卡戴珊一天，然後像正常人一樣生活」。

後來兩人因為婚事談不攏，男友也越來越晚回家，蘇珊憤而拋下一切前往南美洲當2個月的背包客，更生氣表示「贊助自己的朋友很難嗎？」並決定和所有人劃清界線，不再來往。

消息一出隨即掀起網友熱議，不少人認為，友人不支持蘇珊很正常，畢竟1500美元的禮金實在太貴了，「想要舉辦盛大的婚禮就該自己花錢，別只想著坑別人」；也有人表示蘇珊太過物慾，「難怪老公要快逃」。