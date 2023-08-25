大陸江蘇盱眙縣穆店鄉村民們疏通溝渠時，竟意外挖到金塊，此事曝光後，專家介入研究，發現這些金幣是戰國時期楚國的貨幣，外觀呈現長方形，乍看像現代的零食「巧克力金幣」，距今已有2500年歷史，也是古代最早的黃金貨幣。

1982年江蘇盱眙縣穆店鄉村民為春耕做準備，進行疏通溝渠作業，一名村民萬以全因較晚抵達，被分配到地勢較高且淤泥最多的溝渠，未料竟挖到一個裝有金獸的銅盆，隨後他找哥哥一起挖，又發現數十個金幣，村民們發現兄弟倆行色匆匆，看到竟有黃金開始搶奪，消息不脛而走被警方發現，將文物運往縣城。

根據大陸節目《家有藏寶》介紹，專家發現此為戰國時期楚國的金幣，被稱為「郢爰」（音同穎元），距今約2500年歷史，是大陸目前發現最早的黃金貨幣，而郢指的是楚國國都，爰則是楚國貨幣計量的單位，相當於楚制的一斤，折合現今就是250克。

「郢爰」是最早的黃金鑄幣，主要流通於春秋戰國時期的楚國，當初都是整塊出產，看起來像零食巧克力金幣，再根據需要鑿成不同大小，分成小塊後稱量使用，目前發現的郢爰邊緣都有被切割的痕跡，大多為零星碎塊，大小輕重相差懸殊。