澳洲昆士蘭一名婦女發現自家院子竟長出觸手，顏色夾雜棕與粉膚色，呈現蜷曲狀，還飄出陣陣惡臭味，看起來有些恐怖，但婦女卻很興奮，表示這應該是特殊外型的真菌品種，而微生物學家證實此說法，指其為「五稜散尾鬼筆」。

根據《奇摩新聞》報導，居住在昆士蘭格拉德斯通（Gladstone）一名婦女近日整理自家院子，發現草皮竟冒出一隻觸手，頂部呈現蜷曲狀，她提到早上發現觸手時，並未聞到任何異味，豈料下午再來查看，卻飄出像狗屎一樣的臭味，讓她感到不可思議，將照片拍下分享至臉書，在網路上引發討論。

雪梨大學微生物學教授卡特（Dee Carter）看到照片後，表示此為「五稜散尾鬼筆」（lysurus Mokusin），俗稱燈籠臭筆科、小蜥蜴爪或肋蜥蜴爪，是蜥蜴科中的一種腐生真菌，原產於亞洲，但在澳洲、歐洲和北美也有發現，推測應該屬於外來種。

卡特進一步解釋，五稜散尾鬼筆會散發出臭味吸引蒼蠅，「當它們成熟時，會滲出噁心的棕色物質，可以沾黏到蒼蠅的腳上，藉此傳播孢子，而且生長速度極快，一夜之間就會消失，雖然外表看起來嚇人，但並沒有毒性，也不會傷害植物」。