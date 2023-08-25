經常看古代盜墓系列小說或是電視劇的人，肯定對於「火摺子」這類點火工具不陌生，甚至可以說是「盜墓神器」，只要用嘴將火摺子一吹，就能立即點燃，照亮一室黑暗。不過不少人也相當好奇，為何火摺子能一吹就著火？事實上背後原理並不複雜。

根據陸網報導，在過往影視劇中的火摺子大多是以竹筒的形式存在，無論是點燈、放火或是燒柴，只要拔開竹筒上蓋，用嘴一吹就能點著，透過氧氣濃度控制焚燒程度，加上製作方式簡單，在古代十分普及。

最為常見的火摺子是將極容易被點燃的草紙，捲成緊密的紙卷，最後再塞進竹筒中，接著用火點燃後再將其吹滅，這時候雖然沒有火苗，但能看到紅色的亮點在隱隱燃燒，就像灰燼中的餘火，能保持很長時間不滅，再添加一些像磷這樣的易燃物，最後蓋上留有透氣孔的蓋子，一個火摺子就製作完成了。

當需要點火時，只要拔開竹筒上蓋，對著火摺子一吹就能使其復燃，不過吹燃的過程很講究技巧，需要急促、有力，快速使火星接觸空氣才能點燃。

至於王公貴族或是富貴人家用的火摺子，因為製作方式繁瑣、使用的耗材高昂，一般尋常人家用不起。首先要將白（紅）薯蔓浸水中泡濃，取出捶扁，接著加入棉花、蘆葦纓子反覆捶打曬乾，最後再摻入硝、硫磺、松香、樟腦等易燃物質和多種香料，將其曬乾折成長扁筒，點燃以後放入竹筒再蓋上蓋子，這樣製作出來的火摺子不僅引火的時候極其方便，而且燃燒過程還能夠散發出某種香氣。