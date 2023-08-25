現代人喜歡養寵物作伴，甚至將毛孩視為家人，一輩子不離不棄，累積的深厚情感更是刻進骨子裡，超越時空和年齡。大陸微博上近日瘋傳一段感人影片，一隻高齡18歲的老狗某天聽見主人回家，儘管行動不便，牠仍堅持拖著病體親自迎接，暖心畫面曝光後看哭無數網友。

根據網路上瘋傳的影片可見，大陸一隻18歲老狗聽到主人回到家的聲音，儘管行動不便，但牠依舊拖著沉重的病體，步履蹣跚地一步步從屋內朝著主人方向走去，然而從牠瘋狂擺動的尾巴與激動的神情，彷彿回到年輕時有活力的時光，可以看出牠既開心又興奮。

影片曝光後，短短3天就累積近7萬瀏覽，不少人全被這一幕給感動哭了，紛紛留言直呼「牠對你的愛沒有因為年齡而退化」、「眼眶紅了！祝所有狗狗長命百歲」、「按照一比七理論，狗狗126歲了」、「趕緊衝過去抱住牠呀，別讓牠再拖著病體走了」。

也有不少人回憶起過去和已逝寵物相處的時光，忍不住悲從中來，「我的狗狗去年16歲死在我懷裡，我對牠說，如果有下輩子來找我好嗎，牠竟然對我點了兩下頭，那一刻用心碎都不足以形容我的心情」、「我2歲多的兔子走了，我也好想牠」。