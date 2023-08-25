武則天篡唐成為歷史上第一位女皇帝，雖然做事風格兇殘，但她愛民愛國，為了讓國家更好，非常重視人才，其中最受她器重的就是狄仁傑，狄仁傑雖曾反對武則天稱帝，但依舊忠心於朝廷 ，因此才有受重用的機會。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授王雙懷指出，武則天非常重視人才，認為官吏選拔相當重要，雖然她改唐為周，但治國理念仿造唐太宗，沿用科舉制度，不過唐太宗時期創的科舉只選文官不選武官，武則天認為不公平。

唐初因為有戰爭，武官上戰場就有功績，才有機會當官，和平後沒有戰事，選拔武官就成了問題，武則天因此創立武舉，但選拔出來後不一定會當官，因此會透過實踐檢驗，稱做「試官」，若能力不及就換下來，提拔可用之才，武則天認為培養人才應有系統的規劃，因此寫了一本書《臣軌》，專寫為臣之道，顯現出她對人才的重視。

武則天透過選拔方式，發掘出不少優秀人才，其中最重視的就是狄仁傑，他不僅很有才學，而且一心為國，擁有治國理政的才能，還被敬稱為「國老」，武則天晚年時，聽狄仁傑的建議還政於李唐，當時遇到皇位繼承問題，她便詢問狄仁傑應將皇權交兒子還是姪子，對方則建議血緣較親的兒子，與武則天想法一致。