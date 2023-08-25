外星生物？俄羅斯一名漁夫近日在巴倫支海捕魚，竟捕獲一條深海怪魚，擁有宛如人類的牙齒，模樣看起來很恐怖，他將怪魚照分享至IG，引發網友熱烈討論，而漁夫透露這是一條「狼鰻」，雖然外表嚇人、啃咬力強，但卻是溫馴的魚類。

根據《鏡報》報導，俄羅斯漁夫羅曼（Roman Fedortsov）經常到巴倫支海（Barents Sea）捕魚，喜歡探索海平面下200至1000公尺的「暮色帶」（twilight zone），因此經常捕撈到長相特殊的深海魚類，並貼在IG上與粉絲分享。

羅曼近日捕到一條長滿灰斑點的怪魚，掰開嘴巴一看，發現裡面長滿利牙，分布方式像是人類牙齒，讓羅曼直呼「這是怪物吧」，他隨即也解答，這種魚的品種是「狼鰻」（Wolf eels），不少網友表示「嘴裡全是牙齒，被牠們咬到感覺會不得了」、「牙齒多到我密集恐懼發作」、「看起來像來自外星的生物」。

狼鰻平均體長為2.4公尺，壽命可達20年，生活在北太平洋（美國加州到日本海）的寒冷水域，棲息於水下約200公尺的洞穴、裂縫和岩礁中，狼鰻牙齒不僅多且鋒利，屬於肉食性深海魚類，利牙能輕易咬碎甲殼，不過牠們雖然外表嚇人，啃咬力很強，但不會輕易發動攻擊，也沒出現傷過人的紀錄。