Tamil Nadu woman dies as husband performs delivery watching YouTube videos pic.twitter.com/rEVvf9m4fG — Indian News Network (@INNChannelNews) August 24, 2023

印度泰米爾納德邦一對夫妻因為崇尚自然療法，丈夫上網觀看YouTube影片後，便自行在家幫臨盆的妻子接生，雖然順利產下男嬰，但因為臍帶沒有徹底剪斷，導致妻子失血過多昏迷，緊急送醫仍回天乏術。

綜合外媒報導，這起事件發生在達爾馬普里縣（Dharmapuri），27歲的女子洛加納亞吉（Loganayagi）凌晨時突然一陣劇痛，不過因為她與丈夫馬德許（Madesh）崇尚自然療法（Naturopathy），所以即便快要臨盆，他們也不打算前去醫院，而是選擇在家自行接生。

然而馬德許過去並沒有受過相關訓練，只好上網觀看YouTube影片學著幫妻子接生，並順利產下一名男嬰，不料發現很難取出胎盤，便在隔天上午緊急將妻子送醫搶救，但最終仍回天乏術。

為了釐清洛加納亞吉死因，經驗屍發現由於馬德許沒有正確剪斷臍帶，才會導致妻子失血過多身亡，目前馬德許已遭到警方拘留調查，一旦指控屬實，就會被正式逮捕。