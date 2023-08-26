毛小孩就算看不見聽不到，還是能認出主人。加拿大一名飼主養了隻「盲聾狗」，日前她因工作長達2個月沒回家，一進門就看到愛犬趴在地上，起初以為狗狗不會發現有人靠近，未料牠似乎嗅到味道，馬上就發現主人，情緒變得很興奮，讓人看了非常感動。

加拿大飼主瑪麗（Rachel Marie）不在家長達2個月，於是將聾盲愛犬「Halo」交給家人照顧，近日她回到家後，看到狗狗趴在地上，由於牠又聾又盲，所以並未發現有人進屋，瑪麗湊近想給「Halo」驚喜，未料走一半愛犬就發現瑪莉。

「Halo」似乎嗅到瑪莉的味道，情緒變得很激動，隨後發出嗚噎聲，並趕緊起身搖尾巴，好像在說「主人你去哪裡了！別再離開我」，瑪莉將影片分享至抖音，累積420萬觀看次數，不少網友回應，「狗狗就算又聾又盲，也不會認不出主人」、「聽牠的叫聲，可以感覺出牠很想念主人」、「狗狗對人真的很忠心」。

根據《國際比較心理學雜誌》報導，就算狗聽不見看不到，牠們依舊能認出主人，因為狗的感覺方式主要是嗅覺，另外美國一名狗行為學家米蘭（Cesar Milan）也曾提到，氣味是狗與世界互動的重要方式，牠們用聞的就能辨認物體與位置，結合觸覺和味覺則是讓行動更輕鬆。