秦始皇統一天下後，實施「車同軌，書同文」政策，小篆成為通行文字，不過在秦朝統一前，各國都是用什麼語言交流？其實各諸侯國除了使用方言與本國文字，還會學習周王朝的「雅言」，在孔子彙編的《論語》就能看到相關記載。

根據《國家人文歷史》報導，秦始皇統一六國後，將秦國文字「小篆」作為標準文字，通行於天下，不過其實在秦朝建立前，各諸侯國不只使用地方方言及本國文字，還統一學習周王朝官方用語「雅言」，而雅言一詞最初見於《論語．述而》。

歷史學家錢穆曾在《論語新解》提到，「古西周人語稱雅，故雅言又稱正言，猶今之國語」，而雅言早在夏禹時代就已被使用，直到商周時期，雅言被視為貴族語言，之後逐步推廣，尤其是周王朝建立後，為了鞏固政權，朝廷還派官員負責巡行各諸侯國，用王畿地區的語言述說國家大事，並與各諸侯國做聯繫。

不僅如此，周王朝還翻譯各地方的語言，並納入雅言體系，還有設立譯官，把各地方言用雅言予以音譯。而當時的人從小就要學習雅言，在《禮記．內則》記載，「十有三年，學樂、誦詩。」指各國少年13歲時需學音樂、誦讀詩書，貴族少年在樂官教導下，用雅言誦讀典籍、演唱歌曲，出席重大場合也須使用雅言。