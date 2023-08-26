大陸一名女網友平時會將垃圾袋放於家門旁，隔天再拿下樓丟，近日她換了另一款垃圾袋，發現隔壁鄰居也跟著換，而且垃圾經常莫名增加，驚覺鄰居故意使用同款垃圾袋，並將垃圾混在她的垃圾袋裡，此事曝光後引發討論。

大陸一名女網友在社群平台「小紅書」提到，她與男友在外租屋還養了一隻貓，但擔心貓咪會翻垃圾袋，平時會將垃圾包好放在門口，隔天一早拿去丟，垃圾基本上是罐子或紙，不會影響到鄰居，由於先前都是使用黑垃圾袋，所以她從未檢查內容物，直到最近換成透明塑膠袋，她才發現不對勁。

原PO提到，她準備倒垃圾時，發現裡面多出碳酸飲料瓶，但她與男友都沒有喝，加上一層只有兩戶的配置，她懷疑是隔壁鄰居故意將垃圾丟在她家門前，回想先前也曾發生類似事情，當時拿出去的垃圾袋只有兩個，但隔天卻變成三袋，起初她以為是男友主動收拾垃圾，現在回想起來才驚覺不對。

原PO為證實猜測，又在家門旁放兩袋垃圾，隔天果真又多出一袋，還特意塞在原本兩袋垃圾中間，讓她不禁表示，鄰居為了不丟垃圾，還跟她一起換了新垃圾袋，而且以這種布局來看，普通人不會認為是清潔人員收拾的，她雖然先前就覺得不對勁，但並未多留意，「現在想來，住過來這半年我可能一直都在替鄰居扔垃圾吧。」

此事曝光後，不少人分享類似經歷，「我婆婆喜歡幫鄰居扔垃圾，結果把人慣壞了，之前婆婆不在家，他們還放在我家門口，臭了也不管」、「我鄰居也幹過，不僅把垃圾放我家門口，還塞了超大箱，我直接氣到飛踢，經過幾次後就沒發生了」。