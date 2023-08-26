南非一名碼頭工人近日在公廁內看見一隻不知名動物露著半截屁股，躲在馬桶下方瑟瑟發抖，原以為是流浪狗受困其中，不料在誘導牠走出廁所時，赫然發現這不是狗，而是有著「沙漠妖精」之稱的獰貓（lynx），嚇得立即打電話向動保團體求助。

根據《The Dodo》報導，南非伊莉莎白港（South Africa's Port Elizabeth）一名碼頭工人近日到公廁上廁所時，赫然發現一隻棕色生物躲在馬桶下方縫隙瑟瑟發抖，只露出半截屁股，原以為是無家可歸的流浪狗，沒想到誘導牠走出廁所時，卻聽到不尋常的低吼聲，嚇得緊急奪門而出。

事後工人緊急打電話向當地動保組織求助，救援人員斯拉博特（Arnold Slabbert）獲報後趕到現場，不可置信地看著眼前這一幕，因為受困的動物並非流浪狗，而是罕見的野生動物獰貓，推測是遭到獵人非法抓捕，才會在逃竄時躲到公廁馬桶下方，無法確定究竟在此躲藏多久。

事後斯拉博特隨即展開救援，費了好一陣子才將獰貓從馬桶下方縫隙拉出，將著將其裝進大型貓狗用的運輸箱後，帶到恩庫拉港（Port of Ngqura）的野生動物保育區。進一步檢查發現，這隻獰貓是母的，且身體狀況尚可，只不過處於極度緊張和飢餓的狀態，經專家評估後已將其放生至保育區，重新回到大自然懷抱。