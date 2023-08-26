隨著時代進步，大多數國家採取一夫一妻制，不過英國一名人妻因為厭倦一對一的關係，向丈夫許願想要認識新的約會對象，不料對方不僅同意，還自告奮勇幫忙篩選對象，讓她受寵若驚，興奮表示「現在我不需要一遍又一遍地和同一個人度過一生，這讓日子變得更有趣了。」

根據《紐約郵報》報導，希爾（Alexandra Le Tissier）與丈夫米奇（Mitch）結婚10多年，雖然仍深愛著丈夫，不過經年累月地和同一個男人生活的日子，讓她感到索然無趣，於是興起下載交友軟體和其他男人約會的念頭，沒想到米奇聽完後不但沒生氣，還欣然接受。

希爾指出，「米奇思想非常開放，不會以任何方式進行評判，所以他完全同意」，甚至還幫忙篩選約會對象，想為她無聊的愛情生活增添情趣；至於約會對象的篩選標準，希爾笑說自己非常嚴格，很在意髮際線等身體特徵。

雖然目前尚未與任何一名潛在對象出去約會，但她一想到就覺得興奮，坦言有了米奇的支持和認可，「現在我不需要一遍又一遍地和同一個人度過一生，這讓日子變得更有趣了。」同時她也深知，這樣的關係並非每個人都能接受，但至少她和米奇並沒有因為這件事而產生嫌隙，反而讓彼此關係更加緊密。