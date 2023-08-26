大陸福建一名村民近日發現自家飼養的羊離奇消失，便到附近灌木叢尋找，發現一條巨型蟒蛇，腹部異常隆起，推測是還未消化完的羊，嚇得趕緊通報警消單位，消防員利用捕蛇器順利捕獲，進行測量發現，蟒蛇身長2.5公尺。

根據《星視頻》報導，福建南安某村莊一名村民近日發現，自家飼養的羊離奇失蹤，隨即在附近灌木叢搜尋，未料發現一條巨型蟒蛇，盤踞在草叢內休息，腹部還鼓起來，猜測應該是還未消化的羊，隨即趕緊聯繫南安梅山消防單位。

消防員抵達現場後，先用捕蛇器夾住蟒蛇的頭部，隨後再用繩索套住，順利將蟒蛇拖出來，並成功裝進鐵籠，進行秤重後，由於蟒蛇還未吐出羊，總重80、90公斤，消防員考慮到民眾的安全，未將蟒蛇帶往其他區域野放，而是運至海絲動物園進行妥善處理。

消防員提醒，蟒蛇體型大但沒有毒性，捕食時一般會先纏住獵物，使其窒息死亡再吞下肚，飽餐一頓後，將近數個月不用進食，而蟒蛇主要分布於大陸南部，由於人類大肆盜獵，導致蟒蛇種群數量不斷減少，目前被列為國家二級重點保護野生動物。