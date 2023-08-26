大陸小吃無奇不有！江西南昌近日有網友逛街時，發現竟有攤販在賣「烤冰塊」，只見冰塊被放在烤爐上，隨後塗抹各式調味料，烤沒多久就可以裝盤，畫面曝光後，不少網友笑著表示「這需要趁熱吃嗎？」

根據《新浪重慶》報導，南昌一名燒烤攤老闆見天氣越來越熱，於是突發奇想推出「烤冰塊」，只見他將大大小小的冰塊放到烤爐上，並塗抹孜然、辣椒等調味料，動作非常迅速，烤沒幾分鐘就能裝盤，特殊料理推出後，每天訂單都爆滿。

燒烤店老闆提到，這道料理是免費提供，只是如果想吃，客人需提前預約。此事曝光後，在網路上引發討論，不少網友笑著說「沒熟吧！裡面還是冷的，剛從冰箱裡拿出來的食物要完全加熱啊」、「火候剛剛好，入口即化」、「這是要趁熱吃，還是涼了再吃」、「冰火兩重天」、「烤了個寂寞」。

無獨有偶，先前大陸長沙揚帆夜市還出現「爆炒鵝卵石」，一份是人民幣16元（約新台幣69元），老闆將鵝卵石放在鐵盤上爆炒，再來淋上辣油，隨後加入辣椒、大蒜等辛香料提味，翻攪後就可以出鍋，吃法是吮吸一下吐出来，此為湖北省恩施州的一道地方菜，早期當地人炒鵝卵石當下酒菜，嗍一下就丟，因此稱為「嗍丟」。