武則天在洛陽建造通天塔，但最終因祝融而毀壞，根據《資治通鑑》記載推算，通天塔高達150公尺，但真的有這麼高嗎？陝西師範大學歷史文化學院教授杜文玉提到，通天塔的高度值得存疑，不過在當時確實高大，也是武則天權力與財富的象徵。

1977年洛陽博物館進行考古發掘時，發現一處大型圓形建築基礎遺址，直徑長約11公尺，使用青石壘砌，青石厚度約1公尺左右，長1至2公尺、寬0.7公尺，驚覺是武則天時期所建的通天塔，之後還在周邊發現從隋末到宋代時期的宮殿基址，顯現出這些建築相當宏偉。

根據大陸節目《大運河之歌》介紹，現今位於大陸河南洛陽的通天塔是在唐朝地基原址修建的建築，高88.88公尺，該塔在武則天時期是重要宮殿，又稱為「天堂」、「通天浮屠」，以《資治通鑑》記載推算，當時這座塔高達150公尺，換算成現今約50層樓，不過陝西師範大學歷史文化學院教授杜文玉提到，武則天時期能否修建如此高的建築，學界目前保持存疑態度。

杜文玉進一步提到，通天塔當初是用於安放佛像，佛像光是一個小指頭就能站幾十個人，所以可以確定的是，通天塔確實高大，而通天塔的建成彰顯出武則天的權力與財富，也代表當時被稱為「神都」的洛陽，是全國的政治、經濟與文化中心，更是萬民嚮往的地方。