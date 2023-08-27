民間流傳一種說法，稱作惡多端的人會遭遇天打雷劈，然而大陸一名男子自稱平時樂於助人，未料前陣子竟在短短5分鐘之內遭遇2次雷擊，不過男子雖然身上有多處電燒傷，卻幸運地存活下來，網友們看到新聞後也留言鼓勵，認為就是因為他樂於助人才能大難不死。

綜合陸媒報導，貴州省前陣子雷雨天氣不斷，遵義市一名劉姓男子竟在短短5分鐘之內遭遇雷擊2次，他透露第一次雷擊後失去知覺暈倒，甦醒了不到幾秒鐘又有一道光朝他打了過來，遭遇第二次雷擊，且當時閃電將電線燒壞了，電線掉落在地上，導致整塊地都充滿電，「那種感受是說不出來的，我只知道自己被電了。」一旁的老婆和孩子目睹全程被嚇到不知所措，還是劉男醒過來後自己報警求救，才被送往醫院治療。

經過醫師檢查，劉男的腰部、臀部和足部多處電燒傷，且為三度燒傷，即便住院治療20多天、輾轉多家醫院，傷口情況仍沒有好轉，壞死組織依舊厚實，目前院方已經為劉男完成一次清創手術，並繼續留院治療，預計會再做數次清創手術和抗疤痕處理。

儘管事情已經過去將近一個月，但劉男回想當天的狀況仍心有餘悸，他無奈表示，平時也算樂於助人，萬萬沒想到會被雷擊。新聞曝光後引發熱烈討論，網友紛紛留言鼓勵，「電擊兩次都還活著，已經是不幸中的萬幸了」、「大難不死必有後福」、「也許就是因為你樂於助人，所以這2次雷劈都沒帶走你」、「或許你命中該有此生死劫，只因樂於助人，生死劫化為了災劫」。